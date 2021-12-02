«Схемы» и ЦПК: На Бурштынской ТЭС олигарха Ахметова из-за аварии в Днестр попал мышьяк

Журналисты сообщают, что в начале ноября этого года в Ивано-Франковской области на Бурштынской тепловой электростанции произошла масштабная авария, из-за которой в реку Днестр и в окружающую среду могло попасть опасное количество мышьяка.

Как говорится в расследовании программы «Схемы» и общественной организации «Центр по противодействию коррупции», компания «ДТЭК Энерго», которая принадлежит олигарху Ринату Ахметову, попыталась скрыть масштабы аварии, а Государственную экологическую инспекцию на проверку не пустила.

Когда стало известно об аварии, в ДТЭК заявили о повреждении коллектора с водой и заверили, что вреда для окружающей среды нет. Журналистам удалось снять место аварии с дрона и получить выводы эксперта, которые говорят о разрыве золошлакопровода с опасными веществами и их разливе на площадь до 10 гектаров. При этом на видео отчетливо видно место утечки веществ в водохранилище, соединенное с притоком Днестра.

Один из бывший работников ТЭС подтвердил журналистам, что на видео именно последствия разрыва золошлакопровода.

Госинспекцию на место аварии не пустили, но независимая химическая экспертиза, которой журналисты передали пробы, обнаружила в жидкостях с места затопления территорий превышение допустимой нормы мышьяка. Журналисты установили, что его откачивали прямо в водохранилище.

В пресс-службе ДТЭК журналистам сообщили, разрыва золошлакопровода во время аварии в ночь на 3 ноября не было. Загрязнение отходами также отрицают.