На Бурштынской ТЭС из-за взрыва пострадали пять человек

В Ивано-Франковской области на Бурштынской тепловой электростанции произошел взрыв.
Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, с ожогами госпитализировали пять человек.
Авария произошла примерно в 10 часов вечера 28 ноября на 7-м энергоблоке. Предварительно, разорвалась экранная труба на котле, из-за чего произошел выброс горячей пароводяной смеси и газов из топки котла.
В связи с аварией блок № 7 отключили от сети, но указано, что на работу станции это не повлияло. Вместо него ввели в работу энергоблок № 4.
- Бурштынская ТЭС расположена возле города Бурштын, на пересечении линий электропередач, соединяющих Украину с Венгрией, Румынией и Словакией. Она входит в состав «ДТЭК Западэнерго» и работает за счет семи энергоблоков общей мощностью 1 172 МВт.