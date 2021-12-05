На американському круїзному лайнері спалах коронавірусу. На борту — 3 тисячі людей

На борту американського круїзного лайнера Norwegian Cruise Line у десятьох людей виявили коронавірус. Загалом на борту судна перебувають 3 200 людей. Про це повідомляє Associated Press. Про стан хворих не повідомляється. Лайнер залишив місто Новий Орлеан 28 листопада і має повернутися до нього в ці вихідні. Протягом тижня корабель робив зупинки в Белізі, Гондурасі та Мексиці.

Перед висадкою в Новому Орлеані кожну людину на борту перевірять на коронавірус. Хворих або відправлять одразу додому, або на самоізоляцію до спеціальних приміщень, які надасть круїзна компанія.