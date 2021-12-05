На американском круизном лайнере вспышка коронавируса. На борту — 3 тысячи человек

На борту американского круизного лайнера Norwegian Cruise Line у десяти человек выявили коронавирус. Всего на борту судна находятся 3 200 человек.

Об этом сообщает Associated Press.

О состоянии больных не сообщается. Лайнер покинул город Новый Орлеан 28 ноября и должен вернуться в него в эти выходные. В течение корабль делал остановки в Белизе, Гондурасе и Мексике.