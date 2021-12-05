Польща офіційно підтвердила затримання російського судна із пʼяним екіпажем

У ніч із 3 на 4 грудня судно «Руслана», що йшло під російським прапором, на шляху з Клайпеди до Північного порту Гданська зійшло з фарватеру і перестало відповідати на виклики капітана порту. Прикордонники піднялися на борт корабля і перевірили тверезість екіпажу: троє, включно із капітаном, були пʼяними.

Після цього суховантажне судно затримали, зараз воно стоїть на якорі. Про інцидент повідомили поліції, адже екіпаж створив загрозу для морського судноплавства, судно могло сісти на мілину.

Вперше про інцидент повідомив 4 грудня спеціалізований польський сайт «Морський портал». За його даними, російське суховантажне судно «Руслана» належить транспортній компанії з Санкт-Петербурга. У крові капітана судна виявили 1 проміле алкоголю, а у двох членів екіпажу – по 1,5.