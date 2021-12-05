Польша официально подтвердила задержание российского судна с пьяным экипажем

В ночь с 3 на 4 декабря судно «Руслана», которое шло под российским флагом по пути из Клайпеды в Северный порт Гданьска, сошло с фарватера и перестало отвечать на вызовы капитана порта. Пограничники поднялись на борт корабля и проверили трезвость экипажа: трое, включая капитана, были пьяными.

После этого сухогруз задержали, сейчас он стоит на якоре. Об инциденте сообщили полиции, ведь экипаж создал угрозу для морского судоходства, судно могло сесть на мель.

Впервые об инциденте сообщил 4 декабря специализированный польский сайт «Морской портал». По его данным, российское сухогруз «Руслана» принадлежит транспортной компании из Санкт-Петербурга. В крови капитана судна обнаружили 1 промилле алкоголя, а у двух членов экипажа – по 1,5.