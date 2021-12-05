В Ужгороді спалили автомобіль журналіста та його дружини. Він повʼязує це зі своєю діяльністю

В Ужгороді підпалили два автомобілі журналіста та засновника інформагенції ЗІДО Павла Білецького.

Відео пожежі Білецький опублікував у Facebook у неділю, 5 грудня.

Як пише «Детектор медіа», він припускає, що це підпал, пов’язаний з його журналістською роботою, а саме – публікаціями на тему закарпатського золоторудника або оборудок на митниці.

У коментарі «Суспільному» Білецький розповів, що першу машину підпалили біля коліс.

Поліція Закарпатської області уточнила, що спалили Subaru Forester та частково автівку Volkswagen Beetle. Через це відкрили провадження за умисне знищення майна підпалом.

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