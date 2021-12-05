Родина з Колумбії отримала нагороду за найкращу у світі кулінарну книгу

У Парижі, на церемонії Gourmand Awards жінка з Колумбії та її донька отримали нагороду за найкращу кулінарну книгу у світі. Про це повідомляє The Guardian.

Жінки написали книгу, яку назвали Envueltos — це рулет, який готують у більшій частині Латинської Америки. У ній описується колумбійський підхід до цієї страви. Рулет готують із тіста або маси із крохмалю (кукурудзяного, бананового чи рисового) із різноманітним начинням: свинина, курятина, боби та овочі. Потім страву загортають у кукурудзяне лушпиння або інше листя для приготування — зазвичай на пару.