Семья из Колумбии получила награду за лучшую в мире кулинарную книгу

В Париже, на церемонии Gourmand Awards, женщина и ее дочь из Колумбии получили награду за лучшую кулинарную книгу в мире. Об этом сообщает The Guardian.

Женщины написали книгу, которую назвали Envueltos — рулет, который готовят в большей части Латинской Америки. В ней описывается колумбийский подход к этому блюду. Рулет готовят из теста или массы из крахмала (кукурузного, бананового или рисового) с разнообразной начинкой: свинина, курятина, бобы и овощи. Затем блюдо заворачивают в кукурузную шелуху или другие листья для приготовления – обычно на пару.