В Ізраїлі чоловіка звинуватили у домаганнях через його твіти про Сару Нетаньягу — дружину колишнього премʼєра

В Ізраїлі у неділю, 5 грудня, чоловіку висунули звинувачення у домаганнях: він у Twitter погрожував зґвалтувати Сару Нетаньягу, дружину колишнього премʼєр-міністра та чинного лідера опозиції.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Ідеться про 55-річного Боаза Дрорі та твіти, які він опублікував у 2019 році. У його постах «у презирливій та образливій формі» обговорювалася тема привабливості Сари Нетаньягу. Зокрема, він описував статевий акт, який би здійснив, якби був «настільки патріотичним». В ізраїльському законодавстві пости такого змісту підпадають під визначення «сексуальних домагань».