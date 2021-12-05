Під Києвом поліцейський скоїв смертельну ДТП — загинули дві людини. Правоохоронця затримали

Поблизу села Нові Петрівці на Київщині співробітник поліції скоїв аварію, унаслідок якої загинули дві людини.
Про це повідомила поліція Київської області.
За даними поліції, близько 11-ї години вечора 4 грудня 32-річний поліціянт на своєму Volkswagen Passat у районі Нових Петрівців врізався в автомобіль ЗАЗ-Таврія.
23-річний пасажир ЗАЗ помер на місці, а 22-річна пасажирка — у лікарні. Водій автівки, 23-річний чоловік, отримав серйозні травми, але вижив.
Поліцейського затримали та доставили в лікарню для проведення експертизи на стан алкогольного спʼяніння.
Співробітники Державного бюро розслідувань з’ясовують всі обставини цієї ДТП, а Головне управління вже призначило службове розслідування за фактом аварії.