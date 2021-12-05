Под Киевом полицейский совершил смертельное ДТП — погибли два человека. Правоохранителя задержали

Около села Новые Петровцы в Киевской области сотрудник полиции совершил аварию, в результате которой погибли два человека.

Об этом сообщила полиция в Киевской области.

По данным правоохранителей, около 11 часов вечера 4 декабря 32-летний полицейский на своем Volkswagen Passat в районе Новых Петровцев врезался в автомобиль «ЗАЗ-Таврия».

23-летний пассажир ЗАЗ умер на месте, а 22-летняя пассажирка — в больнице. Водитель автомобиля, 23-летний мужчина, получил серьезные травмы, но выжил.

Полицейского задержали и доставили в больницу для проведения экспертизы на состояние алкогольного опьянения.

Сотрудники Государственного бюро расследований выясняют все обстоятельства этого ДТП, а Главное управление назначило служебное расследование по факту аварии.