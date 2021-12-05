В Україні за добу померли 278 пацієнтів з COVID. Понад 112 тисяч людей вакцинувалися

Загалом від початку пандемії в Україні офіційно підтвердили 3,4 мільйона випадків COVID-19. При цьому 88 280 людей померли від ускладнень хвороби, а 3,05 мільйона громадян одужали.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.

В Україні за останню добу, 4 грудня, медики виявили 6 622 нові випадки коронавірусної хвороби (зокрема захворіли 690 дітей та 68 медпрацівників). Від ускладнень захворювання померли 278 пацієнтів, а напередодні — 436.

Також за добу медики вакцинували 112 657 людей, одну дозу отримали 40 278 громадян, а повністю імунізовані — 72 379.

Від початку вакцинальної кампанії щеплені 13 725 905 людей, з них повністю імунізовані та отримали дві дози — 11 762 441.

У МОЗ наголошують, що вакцинація — це єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусної хвороби.