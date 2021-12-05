В Украине за сутки умерли 278 пациентов с COVID. Более 112 тысяч человек вакцинировались

Всего с начала пандемии в Украине официально подтвердили 3,4 миллиона случаев COVID-19. При этом 88 280 человек умерли от осложнений болезни, а 3,05 миллиона граждан выздоровели.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

В Украине за последние сутки, 4 декабря, медики выявили 6 622 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни (среди заболевших — 690 детей и 68 медработников). От осложнений заболевания умерли 278 пациентов, а накануне — 436.

Также за сутки медики вакцинировали 112 657 человек, одну дозу получили 40 278 граждан, а полностью иммунизированы — 72 379.

С начала вакцинальной кампании уже привиты 13 725 905 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы – 11 762 441.

В Минздраве отмечают, что вакцинация – это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни.