У Франції чоловік у костюмі ніндзя та із шаблею напав на поліцейських

У Франції, у портовому місті Шербур-Октевіль чоловік із шаблею та у костюмі ніндзя напав на двох жінок-поліцейських. Про це повідомляє Reuters та France Bleu.

У поліції заявляють, що поки немає ознак того, що інцидент якимось чином повʼязаний із тероризмом.

Нападник спочатку викрав автомобіль, погрожуючи жінці шаблею. Жінка викликала поліцію, яка почала переслідувати чоловіка. Врешті він не впорався з керуванням і спричинив аварію. Після цього чоловік вийшов з авто, підійшов до поліцейського автомобіля і поранив офіцерів шаблею — одну в обличчя, іншу у підборіддя. Третій поліцейський відкрив вогонь, одна з куль потрапила нападнику в живіт, його затримали.

Поліцейських шпиталізовано. У нападника, який також у лікарні, у багажнику знайшли дві катани, нунчаки та арбалет.