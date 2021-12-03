Во Франции мужчина в костюме ниндзя и с саблей напал на полицейских

Во Франции, в портовом городе Шербур-Октевиль мужчина с саблей и в костюме ниндзя напал на двух женщин-полицейских. Об этом сообщает Reuters и France Bleu.

В полиции заявляют, что пока нет признаков того, что инцидент как-то связан с терроризмом.

Нападающий сначала угнал автомобиль, угрожая женщине саблей. Она вызвала полицию, которая начала преследовать мужчину. В конце концов он не справился с управлением и спровоцировал аварию. После этого мужчина вышел из авто, подошел к полицейскому автомобилю и ранил офицеров саблей — одну в лицо, другую в подбородок. Третий полицейский открыл огонь, одна из пуль попала нападающему в живот, его задержали.

Полицейские госпитализированы. У нападающего, который также в больнице, в багажнике нашли две катаны, нунчаки и арбалет.