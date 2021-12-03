Спортсменів з Росії не пустили до США через щеплення російськими вакцинами. Вони можуть пропустити відбіркові змагання на Олімпіаду

Фристайлісти Росії не можуть взяти участь у відбіркових змаганнях на зимову Олімпіаду 2022 року через щеплення невизнаними ВООЗ російськими вакцинами.
Про це заявив президент Федерації фристайлу Росії Олексій Курашов, передає Интерфакс.
«Ми отримали візи США у Вірменії та Киргизії і зробили це своєчасно. Проте ми не можемо вʼїхати до США та Канади через заборону впускати команди, які не мають вакцини, визнаної ВООЗ», — сказав він.
Також Курашов звинуватив організаторів змагань у тому, що вони «нічого не роблять для вирішення ситуації».
«Організатори змагань у Канаді визнають китайські вакцини, а з російськими вакцинами вʼїзд заборонено. Виходить, що ми не можемо потрапити на відбіркові змагання на Олімпіаду в Пекіні та перебуваємо в нерівних умовах порівняно з іншими командами», — обурився він.
- Нагадаємо, у грудні 2021-го та січні 2022 року в Північній Америці відбудуться відбіркові змагання з фристайлу на зимову Олімпіаду-2022 у Пекіні.
- У вересні членам російської делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) заборонили вільно пересуватися Страсбургом через вакцинацію «Супутником».
- Російську вакцину схвалили регуляторні органи в Аргентині, Болівії, Сербії, Алжирі, Палестині, Венесуелі, Парагваї, Білорусі, Вірменії, Туркменістані та Угорщині.
- Словаччина припинила використання російської вакцини від коронавірусу «Супутник V» . Останнє щеплення цим препаратом зробили 31 серпня — шестеро людей отримали другу дозу.