Делегатам Росії в ПАРЄ заборонили гуляти Страсбургом через щеплення «Супутником». У РФ це назвали «вакцинною дискримінацією»

Російська делегація візьме участь у засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), яке заплановане на 27—30 вересня, у дистанційному режимі, оскільки їм не дозволили вільно пересуватися Страсбургом через вакцинацію «Супутником».

Про це заявив голова делегації, депутат Держдуми Петро Толстой, передає РБК.

За словами члена Ради Федерації Володимира Круглого, російській делегації дозволили ходити з готелю лише до будівлі ПАРЄ.

«Нашій делегації прийшло розпорядження, що, оскільки ви не щеплені [визнаними в ЄС вакцинами] і ви з «червоної» зони, то ви можете пересуватися тільки з готелю до будівлі Парламентської асамблеї», — розповів він та поскаржився, що для представників української та турецької делегацій таких обмежень немає, бо вони щеплені вакциною Pfizer.

Голова комітету Держдуми Росії з міжнародних справ Леонід Слуцький вже назвав рішення ПАРЄ «вакцинною дискримінацією».

«Обмеження на пересування Страсбургом для членів російської делегації — одна з форм «вакцинної дискримінації». Таке рішення суперечить угоді про привілеї та імунітети Ради Європи і порушує принцип рівноправності. Упевнений, без належної реакції воно не залишиться», — написав він у своєму Telegram-каналі.