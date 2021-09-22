США не видали візу депутату Держдуми Слуцькому для поїздки на сесію ООН. МЗС Росії погрожує «належною реакцією»

США відмовили у видачі візи голові комітету Держдуми Росії з міжнародних справ Леоніду Слуцькому. Він мав брати участь у сесії Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку.

Міністерство закордонних справ Росії розцінило це як зловживання привілеєм розміщення штаб-квартири ООН в своїй країні і обіцяє дати відповідь.

«Це грубе свавілля і абсолютно неприйнятне порушення міжнародного права, яке, зрозуміло, не може і не буде залишатися без належної реакції», — йдеться у повідомленні.