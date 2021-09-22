США не выдали визу депутату Госдумы Слуцкому для поездки на сессию ООН. МИД России грозит «должной реакцией»

США отказали в выдаче визы председателю комитета Госдумы России по международным делам Леониду Слуцкому. Он должен был участвовать в сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Министерство иностранных дел России расценило это как злоупотребление привилегией размещения штаб-квартиры ООН в своей стране и обещает ответ.

«Налицо грубейший произвол и абсолютно неприемлемое нарушение международного права, которое, разумеется, не может и не будет оставаться без должной реакции», — говорится в сообщении.