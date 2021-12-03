Нардеп Олександр Качура просить СБУ перевірити голову фракції «Слуга народу» та лідерку «Голосу» на наявність подвійного громадянства

Депутат «Слуги народу» Олександр Качура звернувся із заявою до Служби безпеки та Держприкордонслужби з проханням перевірити можливе подвійне громадянство у голови фракції СН Давида Арахамії та лідерки партії «Голос» Кіри Рудик.

Про це він повідомив журналістам у кулуарах Верховної Ради, передає LB.ua.

Звернення до органів Качура пояснив повідомленнями у Telegram-каналах про наявність у зазначених політиків громадянства США. Він заявив, що у разі підтвердження очікує від Арахамії та Рудик, що вони складуть депутатські мандати.

Арахамія заявив журналістам, що він не має громадянства США. Він назвав дії Качури «правильними» та запропонував перевірити всіх депутатів на наявність подвійного громадянства.