На сайті Ради зʼявився текст законопроєкту Зеленського про громадянство — і ось що він пропонує

На сайті Верховної Ради зʼявився текст президентського законопроєкту про громадянство № 6368, який був зареєстрований у Раді 2 грудня.

Законопроєкт про внесення змін до закону Про громадянство України визначає підстави та порядок отримання та втрати громадянства для актуалізації положень законодавства у зазначеній сфері. Він розроблений у звʼязку із введенням у дію рішення РНБО щодо заходів протидії загрозам нацбезпеці.

Документ пропонує запровадження декларації про відмову від іноземного громадянства та визнання себе лише громадянином України у низці випадків. Громадяни Росії, як держави-агресора, можуть отримувати громадянство України, якщо доведуть факт переслідування у себе на батьківщині (відповідним документом, передбаченим законом). Також громадянство може отримати одна з осіб з подружжя переслідуваного або його діти.

Законопроєкт передбачає можливість надання українського громадянства іноземцям, які проходять або проходили військову службу за контрактом у Збройних силах України, Національній гвардії України, або є одним із подружжя (або дитиною) таких осіб.

На громадянство України можуть розраховувати іноземці, які мають визначні заслуги перед країною або становлять державний інтерес для України. Це ж стосується подружжя та дітей таких осіб.

У документі переглянуто підстави для втрати громадянства України. Ними є використання українцем іноземного паспорта на території країни зі створенням загроз для держави та факт служби у військах РФ, будучи громадянином України. Також паспорт України можна втратити, якщо громадянство отримано шахрайським шляхом із підробкою документів.

Крім цього, документ встановлює підстави, за наявності яких особа не може отримати громадянство України за територіальним походженням. Це скоєння злочинів проти людства, а також доведена провина у особливо тяжких злочинах, у тому числі на території інших країн.