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Росія розгорнула біля Японії ракетні комплекси «Бастіон». Їх поставили на спірному острові

Автор:
Костя Андрейковець
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Російські військові розгорнули на спірних Курильських островах берегові протикорабельні ракетні комплекси «Бастіон», які можуть знищувати цілі на відстані до 300 км.

Про це повідомило Міністерство оборони.

У відомстві заявили, що розрахунки комплексів Тихоокеанського флоту РФ розміщені на острові Матуа і вони зʼявилися там вперше. Кількість «Бастіонів» не вказана, але на відео можна спостерігати мінімум чотири комплекси та засоби радіолокації.

Повідомляється, що ракетники контролюватимуть прилеглу акваторію та зони проток.

  • Раніше армія РФ повідомляла про створення на Матуа аеродрому. Карта Google відображає його в південній частині. Як передає Інтерфакс, у 2016 році в Міноборони Росії повідомляли про плани створити на Матуа пункт базування бойових кораблів.
  • Комплекси «Бал» та «Бастіон» також стоять і на спірних з Японією островах Ітуруп та Кунашир.