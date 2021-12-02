Росія розгорнула біля Японії ракетні комплекси «Бастіон». Їх поставили на спірному острові

Російські військові розгорнули на спірних Курильських островах берегові протикорабельні ракетні комплекси «Бастіон», які можуть знищувати цілі на відстані до 300 км.
Про це повідомило Міністерство оборони.
У відомстві заявили, що розрахунки комплексів Тихоокеанського флоту РФ розміщені на острові Матуа і вони зʼявилися там вперше. Кількість «Бастіонів» не вказана, але на відео можна спостерігати мінімум чотири комплекси та засоби радіолокації.
Повідомляється, що ракетники контролюватимуть прилеглу акваторію та зони проток.
- Раніше армія РФ повідомляла про створення на Матуа аеродрому. Карта Google відображає його в південній частині. Як передає Інтерфакс, у 2016 році в Міноборони Росії повідомляли про плани створити на Матуа пункт базування бойових кораблів.
- Комплекси «Бал» та «Бастіон» також стоять і на спірних з Японією островах Ітуруп та Кунашир.