Россия развернула возле Японии ракетные комплексы «Бастион». Их поставили на спорном острове

Российские военные развернули на спорных Курильских островах береговые противокорабельные ракетные комплексы «Бастион», которые могут уничтожать цели на расстоянии до 300 км.

Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

В ведомстве заявили, что расчеты комплексов Тихоокеанского флота РФ размещены на острове Матуа и они появились там впервые. Количество «Бастионов» не указано, но на видео можно наблюдать минимум четыре комплекса и средства радиолокации.

Сообщается, что ракетчики будут контролировать прилегающую акваторию и зоны проливов.