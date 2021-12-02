На початку 2022 року в Україні запрацює єдиний реєстр зброї

Міністерство внутрішніх справ планує на початку 2022 року запустити в Україні єдиний реєстр зброї. Він має спростити процес реєстрації зброї для українців.

Про це повідомив глава МВС Денис Монастирський.

«На початку наступного року ми презентуємо Єдиний реєстр зброї, що також суттєво подолає корупційну складову. Ця сфера викликала багато зауважень. Вже у березні-квітні реєстр запрацює повноцінно», — зазначив міністр.

Сьогодні для того, щоб придбати зброю, людина має зібрати низку довідок, частину яких часто підробляють, а потім з цими «папірцями» купують зброю. Така система, за словами міністра, породжує корупційну складову, а новий реєстр допоможе її уникнути.

Реєстр має синхронізувати процеси в онлайні, забезпечити і відстежувати весь життєвий цикл зброї, а також спростити процедуру продовження дозволів на зброю онлайн. Згодом у МВС планують поступово перейти до електронного дозволу на зброю.

Він стверджує, що на території України, окрім вогнепальної зброї, є «досить велика кількість стволів — травматичної та стартової зброї, обіг якої також не врегульований»

«Ми також бачимо багато випадків з перероблення даної зброї на власне ту, яка може бути бойовою і ця проблема набуває з року в рік дедалі більшого характеру. Крім того, зараз ми працюємо з виробниками, щоб травматична зброя не могла бути переробленою на бойову» — сказав очільник МВС.