Україна продовжила дію мита на імпорт товарів із Росії ще на рік

Кабінет міністрів продовжив термін дії митних ставок на імпорт товарів російського виробництва до кінця 2022 року.
Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 2 грудня.
«Проєктом постанови передбачається продовжити до 31 грудня 2022 року застосування пільгових ставок ввізного мита, встановлених Митним тарифом України (піднятих до рівня ставок режиму найбільшого сприяння СОТ) щодо імпорту товарів, країною походження яких є РФ», — йдеться в пояснювальній записці до постанови.
- Нагадаємо, Росія з 1 січня 2016 року в односторонньому порядку припинила дію Договору про зону вільної торгівлі в рамках СНД щодо України, у звʼязку з чим до товарів українського походження застосовується ввізне мито в розмірі ставок Єдиного митного тарифу ЄАЕС. З боку РФ також застосовуються інші заборони й обмеження щодо українських товарів.
- У квітні 2020 року Кабінет міністрів запровадив спецмито в розмірі 65% на імпорт вугілля з Росії, за винятком антрациту, бітумінозного та коксівного вугілля.