Украина продлила действие пошлины на импорт товаров из России еще на год

Кабинет министров продлил срок действия таможенных ставок на импорт товаров российского производства до конца 2022 года.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 2 декабря.

«Проектом постановления предусматривается продлить до 31 декабря 2022 применения льготных ставок ввозной пошлины, установленных Таможенным тарифом Украины (поднятых до уровня ставок режима наибольшего содействия ВТО) в отношении импорта товаров, страной происхождения которых является РФ», — говорится в пояснительной записке к постановлению.