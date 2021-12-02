Меган Маркл остаточно перемогла у суді проти таблоїда, який опублікував її листи до батька

Герцогиня Сассекська Меган Маркл остаточно виграла суд проти видавця газети Mail on Sunday, який оприлюднив її приватні листи до батька. Апеляційний суд став на сторону суду першої інстанції та відхилив спробу Associated Newspapers оскаржити попереднє рішення, повідомляє ВВС.

«Це перемога не лише для мене, а й для будь-кого, хто коли-небудь відчував страх відстоювати правду і честь. Протягом майже трьох років я була терплячою перед обличчям обману, залякування та продуманих нападів, але тепер суд притягнув винуватців до відповідальності», — заявила Меган Маркл після рішення в суді.

Юристи герцогині зазначили, що її листи до батька Томаса Маркла були «глибоко особистими та мали залишатись приватними».