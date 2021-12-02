Меган Маркл окончательно победила в суде против таблоида, опубликовавшего ее письма к отцу

Герцогиня Сассекская Меган Маркл окончательно выиграла суд против издателя газеты Mail on Sunday, обнародовавшего ее личные письма к отцу. Апелляционный суд встал на сторону суда первой инстанции и отклонил попытку Associated Newspapers обжаловать предыдущее решение, сообщает BBC.
«Это победа не только для меня, но и для любого, кто когда-либо испытывал страх отстаивать правду и честь. В течение почти трех лет я была терпеливой перед лицом обмана, запугиваний и продуманных нападок, но теперь суд привлек виновников к ответственности», — заявила Меган Маркл после решения в суде.
Юристы герцогини отметили, что ее письма к отцу Томасу Марклу были «глубоко личными и должны оставаться частными».
В своей речи судья подчеркнула, что содержание письма является «личным, частным и не представляет ценности для законных интересов общества». Судьи установили, что газета в пяти своих статьях опубликовала 585 слов из 1 250 из оригинального письма.
«Статьи в Mail on Sunday нарушили право на неприкосновенность личной жизни», — объявили судьи.
Так герцогиня добилась успеха в юридической борьбе, которой предыдущие поколения членов королевской семьи, вероятно, избегали бы, отметило BBC.
- 8 января 2020 года британский принц Гарри и его жена Меган Маркл отказались от звания членов королевской семьи.
- 13 января Елизавета II, принц Чарльз и другие члены монаршей семьи собрались на экстренное совещание, по итогам которого решили, что Гарри и Меган будут представлять британскую корону до окончания переходного периода — до 31 марта.
- 31 марта Меган Маркл и принц Гарри официально перестали исполнять обязанности старших членов британской королевской семьи. По этому случаю герцог и герцогиня Сассекские объявили, что перестают пользоваться своим Instagram-аккаунтом.