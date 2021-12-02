Меган Маркл окончательно победила в суде против таблоида, опубликовавшего ее письма к отцу

Герцогиня Сассекская Меган Маркл окончательно выиграла суд против издателя газеты Mail on Sunday, обнародовавшего ее личные письма к отцу. Апелляционный суд встал на сторону суда первой инстанции и отклонил попытку Associated Newspapers обжаловать предыдущее решение, сообщает BBC.

«Это победа не только для меня, но и для любого, кто когда-либо испытывал страх отстаивать правду и честь. В течение почти трех лет я была терпеливой перед лицом обмана, запугиваний и продуманных нападок, но теперь суд привлек виновников к ответственности», — заявила Меган Маркл после решения в суде.

Юристы герцогини отметили, что ее письма к отцу Томасу Марклу были «глубоко личными и должны оставаться частными».