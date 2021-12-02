Компанію Walt Disney вперше за 98 років очолила жінка

Головою ради директорів компанії Walt Disney обрали Сьюзен Арнольд — уперше за 98-річну історію гіганта індустрії розваг цю посаду обійняла жінка.

Про це йдеться в заяві компанії.

Сьюзан Арнольд, яка була членом ради директорів Disney протягом 14 років, змінить на посаді Боба Айгера. Раніше Арнольд була керівником світової інвестиційної компанії Carlyle і обіймала керівні посади в найбільших компаніях Америки (Procter and Gamble і McDonald's).

Walt Disney Company

Айгер, який подав у відставку з посади генерального директора Disney у 2020 році, покине компанію до кінця грудня. Він пробув на посаді 15 років. За цей час Disney зробила низку великих покупок: компанії Pixar, Marvel, Lucasfilm і 21st Century Fox. У 2016 році компанія відкрила свій перший тематичний парк і курорт в материковому Китаї.