Компанию Walt Disney впервые за 98 лет возглавила женщина

Главой совета директоров компании Walt Disney избрали Сьюзен Арнольд — впервые за 98-летнюю историю гиганта индустрии развлечений эту должность заняла женщина.

Об этом говорится в заявлении компании.

Сьюзан Арнольд, которая была членом совета директоров Disney в течение 14 лет, сменит на должности Боба Айгера. Ранее Арнольд была руководителем мировой инвестиционной компании Carlyle и занимала руководящие посты в крупнейших компаниях Америки (Procter and Gamble и McDonald's).

Walt Disney Company

Айгер, который подал в отставку с должности генерального директора Disney в 2020 году, покинет компанию до конца декабря. Он пробыл в должности 15 лет. За это время Disney совершила ряд крупных покупок: компании Pixar, Marvel, Lucasfilm и 21st Century Fox. В 2016 году компания открыла свой первый тематический парк и курорт в маериковом Китае.