Google анонсувала оновлення ОС Android. Що нового зʼявиться

Компанія Google розповіла про оновлення операційної системи Android. Всі оновлення стануть доступні до кінця 2021 року.

Користувачі отримають нові віджети для трьох застосунків: Google Play Books (можна буде відслідковувати прогрес читання та одразу переходити в бібліотеку), YouTube Music (нові елементи керування відтворенням і відображення нещодавно відтворених треків), Google Photos People & Pets (можливість зробити на головному екрані галерею з улюбленими фото).

У застосунку Google Фото зʼявиться можливість керувати серіями фотографій: перейменовувати їх, персоналізувати та видаляти окремі файли із сітки фотографій.

У додатку Android Auto зʼявиться функція «розумної відповіді», щоб швидше відповідати на текстові повідомлення. Для увімкнення музики буде достатньо одного торкання до головного екрану, а також зараз розробляється функція голосового пошуку треків. Крім того, частково введена можливість використання смартфонів Android для блокування, розблокування та навіть запуску авто.

Також для посилення конфіденційності смартфони Android почнуть автоматично скидати дозволи для додатків, якими власники гаджетів не користуються вже довгий час. Це роблять, щоб убезпечити кориситувачів від збору даних.

В анонсі йдеться, що користувачі матимуть можливість «схрещувати» емодзі для формування необхідної емоції. Наприклад, можна ввести емодзі панди і емодзі задумливого обличчя з рукою на підборідді — і Google-клавіатура запропонує вам задумливу панду.

Інструмент для планування родинних справ Family Bell дозволить отримувати нагадування про заплановані зустрічі.