Google анонсировала обновление ОС Android. Что нового появится

Компания Google рассказала об обновлениях операционной системы Android. Все они станут доступны к концу 2021 года.

Пользователи получат новые виджеты для трех приложений: Google Play Books (можно будет отслеживать прогресс чтения и сразу переходить в библиотеку), YouTube Music (новые элементы управления воспроизведением и отображение недавно воспроизведенных треков), Google Photos People & Pets (возможность сделать на главном экране галерею с любимыми фото).

В приложении Google Фото появится возможность управлять сериями фотографий: переименовывать их, персонализировать и удалять отдельные файлы из сетки фотографий.

В приложении Android Auto появится функция «умного ответа», чтобы быстрее отвечать на текстовые сообщения. Для включения музыки достаточно одного касания к главному экрану, а также сейчас разрабатывается функция голосового поиска треков. Кроме того, частично введена возможность использования смартфонов Android для блокировки, разблокировки и даже запуска авто.

Также для усиления конфиденциальности смартфоны Android начнут автоматически сбрасывать разрешения для приложений, которыми владельцы гаджетов не пользуются долгое время. Это делают, чтобы обезопасить пользователей от сбора данных.

В анонсе говорится, что пользователи смогут «скрещивать» эмодзы для формирования необходимой эмоции. Например, можно ввести эмодзы панды и эмодзы задумчивого лица с рукой на подбородке – и Google-клавиатура предложит вам задумчивую панду.

Инструмент для планирования семейных дел Family Bell позволит получать упоминания о запланированных встречах.