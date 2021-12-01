Google анонсировала обновление ОС Android. Что нового появится

Компания Google рассказала об обновлениях операционной системы Android. Все они станут доступны к концу 2021 года.
Пользователи получат новые виджеты для трех приложений: Google Play Books (можно будет отслеживать прогресс чтения и сразу переходить в библиотеку), YouTube Music (новые элементы управления воспроизведением и отображение недавно воспроизведенных треков), Google Photos People & Pets (возможность сделать на главном экране галерею с любимыми фото).
В приложении Google Фото появится возможность управлять сериями фотографий: переименовывать их, персонализировать и удалять отдельные файлы из сетки фотографий.
В приложении Android Auto появится функция «умного ответа», чтобы быстрее отвечать на текстовые сообщения. Для включения музыки достаточно одного касания к главному экрану, а также сейчас разрабатывается функция голосового поиска треков. Кроме того, частично введена возможность использования смартфонов Android для блокировки, разблокировки и даже запуска авто.
Также для усиления конфиденциальности смартфоны Android начнут автоматически сбрасывать разрешения для приложений, которыми владельцы гаджетов не пользуются долгое время. Это делают, чтобы обезопасить пользователей от сбора данных.
В анонсе говорится, что пользователи смогут «скрещивать» эмодзы для формирования необходимой эмоции. Например, можно ввести эмодзы панды и эмодзы задумчивого лица с рукой на подбородке – и Google-клавиатура предложит вам задумчивую панду.
Инструмент для планирования семейных дел Family Bell позволит получать упоминания о запланированных встречах.
- Компания Google с 9 ноября ввела дополнительную проверку при входе в аккаунты для 150 миллионов пользователей. Это должно повысить уровень безопасности аккаунтов и решить проблему кражи паролей.