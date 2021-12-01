У Києві вперше виступить легендарний британський рок-гурт Iron Maiden

Спеціальними гостями у Києві будуть австралійці з Airbourne за підтримки німців Lord Of The Lost.

Концерт британців запланований у рамках європейського туру Legacy Of The Beast 2022 у столиці України на 29 травня (ВДНГ).

Про це повідомляється на офіційній сторінці гурту у Facebook.

До Києва у 2022 році приїде легендарний рок-гурт Iron Maiden із Великої Британії.

Київ став одним із шести міст Європи, де Iron Maiden відіграє концерт. Окрім України, рокери приїдуть до Хорватії (Загреб), Сербії (Белград), Румунії (Бухарест), Болгарії (Софія) та Греції (Афіни).

Решта концертів туру відбудеться у США, Канаді та Мексиці.

Як зазначається, тур Iron Maiden був запланований ще 2020 року, але через коронавірус був перенесений на 2022-й. Музиканти обіцяють виконати свої найвідоміші хіти за всю історію існування гурту та додати пісні з нового альбому Senjutsu.