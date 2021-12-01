В Киеве впервые выступит легендарная британская рок-группа Iron Maiden

Специальными гостями будут австралийцы из Airbourne при поддержке немцев Lord Of The Lost.

Концерт британцев запланирован в рамках европейского тура Legacy Of The Beast 2022 в столице Украины на 29 мая (ВДНХ).

Об этом сообщается на официальной странице группы в Facebook.

В Киев в 2022 году приедет легендарная рок-группа Iron Maiden из Великобритании.

Киев стал одним из шести городов Европы, где Iron Maiden сыграет концерт. Кроме Украины, рокеры приедут в Хорватию (Загреб), Сербию (Белград), Румынию (Бухарест), Болгарию (Софию) и Грецию (Афины).

Остальные концерты тура пройдут в США, Канаде и Мексике.

Как отмечается, тур Iron Maiden был запланирован еще в 2020 году, но из-за коронавируса был перенесен на 2022-й. Музыканты обещают исполнить свои самые известные хиты за всю историю существования группы и добавить песни из нового альбома Senjutsu.