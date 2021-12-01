Spotify запустив Wrapped 2021 — сервіс з улюбленими треками користувачів за рік

Музичний сервіс Spotify підвів глобальні музичні підсумки 2021 року у різних країнах світу та запустив традиційний формат персональних Wrapped, який робить особисті підсумки року для кожного користувача.

У всьому світі у топ-5 найпопулярніших виконавців увійшли: пуерториканський виконавець Bad Bunny, Тейлор Свіфт, кей-поп гурт BTS, Дрейк та Джастін Бібер.

Щоб переглянути індивідуальні підсумки Wrapped, потрібно обрати зі смартфона розділ «Оце так 2021». Там зʼявляться карточки зі статистикою та плейлистами, які генеруються на основі всіх ваших прослуховувань за 2021 рік.

Цю функцію запускають поступово, тож зараз вона може бути доступною не усім. Якщо у вашому додатку такий розділ ще не зʼявився, то ви можете перейти за прямим посилання (тут) і згенерувати свої карточки.