Spotify запустил Wrapped 2021 – сервис с любимыми треками пользователей за год

Музыкальный сервис Spotify подвел глобальные музыкальные итоги 2021 года в разных странах мира и запустил традиционный формат персональных Wrapped, который делает личные итоги года для каждого пользователя.

Во всем мире в топ-5 самых популярных исполнителей вошли: пуэрториканский исполнитель Bad Bunny, Тейлор Свифт, кей-поп группа BTS, Дрейк и Джастин Бибер.

Чтобы просмотреть индивидуальные итоги Wrapped, нужно выбрать со смартфона раздел «Вот это 2021». Там появятся карточки со статистикой и плейлистами, которые генерируются на основе всех ваших прослушиваний за 2021 год.

Эту функцию запускают постепенно, поэтому сейчас она может быть доступна не всем. Если в вашем приложении такой раздел еще не появился, то вы можете перейти по прямой ссылке (здесь) и сгенерировать свои карточки.