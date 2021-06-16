Spotify запустила свой аналог Clubhouse — платформу Greenroom

Стриминговая аудиоплатформа Spotify представила свой аналог соцсети Clubhouse для голосового общения — платформу Greenroom.

Об этом сообщила пресс-служба Spotify.

Приложение Greenroom уже доступно на iOS и Android в 135 странах мира, но пока только на английском языке.

Приложение позволяет создавать аудиокомнаты (может любой пользователь) через учетную запись Spotify с большинством тех же функций, которые есть у многих других аудиоплатформ. Комнаты вмещают до тысячи человек, и каждый участник может высказаться, получив разрешение от ведущего.

Spotify

В приложении также есть текстовый чат, который можно отключить, а после окончания эфира его запись можно скачать и отредактировать (превратить в подкаст).

В ближайшее время Spotify запустит фонд помощи создателям контента для монетезации. Это поможет привлечь авторов на платформу.