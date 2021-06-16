Spotify запустила свой аналог Clubhouse — платформу Greenroom

Стриминговая аудиоплатформа Spotify представила свой аналог соцсети Clubhouse для голосового общения — платформу Greenroom.
Об этом сообщила пресс-служба Spotify.
Приложение Greenroom уже доступно на iOS и Android в 135 странах мира, но пока только на английском языке.
Приложение позволяет создавать аудиокомнаты (может любой пользователь) через учетную запись Spotify с большинством тех же функций, которые есть у многих других аудиоплатформ. Комнаты вмещают до тысячи человек, и каждый участник может высказаться, получив разрешение от ведущего.
В приложении также есть текстовый чат, который можно отключить, а после окончания эфира его запись можно скачать и отредактировать (превратить в подкаст).
В ближайшее время Spotify запустит фонд помощи создателям контента для монетезации. Это поможет привлечь авторов на платформу.
- Ранее Spotify объявил о запуске тарифа Hi-Fi, который позволит пользователям слушать аудиозаписи в CD-качестве (битрейт 1411,2 Кбит/с). Сейчас музыка и подкасты в Spotify доступны в качестве 320 Кбит/с.
- В январе 2021 года стало известно, что Spotify запатентовала технологию, которая позволяет анализировать голос пользователя и предлагать ему песни с учетом эмоционального состояния, гендера, возраста и акцента. Лицензия позволит компании собирать данные об окружении и настроении своих подписчиков благодаря методу распознавания речи.