У Німеччині біля залізничного вокзалу вибухнула авіабомба часів Другої світової війни. Постраждали чотири людини

У Мюнхені під час будівельних робіт біля станції міської електрички «Доннерсбергербрюке», що неподалік від Центрального залізничного вокзалу, вибухнула авіаційна бомба часів Другої світової війни.
Про це повідомляється на сторінці місцевої поліції у Twitter.
Як зазначається, вибух пролунав удень 1 грудня, коли працівники бурили в тунелі другої магістралі швидкісної залізниці.
Унаслідок вибуху постраждали чотири людини, рух поїздів був тимчасово припинений.
Наразі поїзди знову пустили цією ділянкою, проте у графіку є затримки. Фахівці проводять розслідування, тривають роботи з очищення території.
- Наприкінці липня на заході Німеччини, у місті Леверкузен на території технопарку для хімічної промисловості Chempark прогримів вибух і почалася сильна пожежа. Унаслідок вибуху постраждали щонайменше 30 людей, загинули шестеро працівників.