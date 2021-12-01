Космічний телескоп NASA сфотографував біполярну туманність у сузір’ї Косинець

Космічна рентгенівська обсерваторія «Чандра» Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору зробила світлину біполярної туманності Мураха (Мензел 3, Mz 3) у сузір’ї Косинець.

Відповідне фото обсерваторія опублікувала у Twitter.

«Це зображення від «Чандри» показує комплексність біполярної туманності Мензел 3, також відомої як Mz 3», — йдеться у повідомленні.

Chandra Observatory

Туманність, яка зображена на світлині, розтягнута на близько два світлових роки (приблизно 19 трильйонів кілометрів), і розширюється приблизно зі швидкістю 50 кілометрів за секунду.

Біполярна туманність — це виразне, повʼязане з туманністю утворення, для якого характерною є видимість двох чітко виражених, осесиметричних ділянок.