Єрмак спростував, що давав вказівку відкласти затримання «вагнерівців», і розповів про знайомство з ексголовою ГУР Бурбою

Він додав, що було проведено таку операцію, як документування бойовиків — «і це чудова операція, блискуче проведена нашою розвідкою». «Так ось, документування та розслідування злочинів тривало довго і триває досі», — пояснив Єрмак.

«Я, звісно, не давав Бурбі жодних команд. Нам дорікають, що ми спочатку заперечували операцію, а потім визнали її. Я хочу це пояснити. Підкреслю: жодної санкціонованої операції, про яку каже пан Бурба, не було. Немає жодної суперечності між тим, що ми говорили раніше і що говоримо зараз. Я не відмовляюся від своїх слів», — сказав Єрмак.

Окрім того, голова ОП заявив, що президент Володимир Зеленський не давав згоди на проведення операції. Також Єрмак ще раз повторив слова Зеленського про те, що то була операція не українських спецслужб.

Також Єрмак розповів про знайомство з ексначальником Головного управління розвідки Міністерства оборони Василем Бурбою. Його до глави ОП привів тодішній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

«Аваков представив нас один одному і сказав: “А тепер залишу вас удвох”. І далі пан Бурба почав мені розповідати про те, що йому відомо про нібито існування якихось плівок, на яких є мій брат, і що він може допомогти мені розвʼязати якусь проблему», — заявив Єрмак.

Голова ОП нібито відповів Бурбі, що він не має проблем і нічого не потрібно «вирішувати». «Я знаю, що мій брат — порядна людина. І якщо він щось і порушив, то відповідатиме, як і будь-хто інший. Це було моє перше знайомство з Василем», — резюмував Єрмак.