«Це надзвичайно образливо». Нащадки модного дому Gucci розкритикували фільм «Дім Ґуччі»

Спадкоємці італійського модного дому Gucci розкритикували фільм «Дім Ґуччі» за те, що членів їхньої родини зобразили «невігласами».

Про це йдеться у листі, який опублікувало італійське інформагентство ANSA.

«Сімʼя залишає за собою право виступати з будь-якою ініціативою, щоб захистити своє імʼя та імідж, а також своїх близьких», — йдеться в листі.

Вони додали, що Альдо Ґуччі, чию роль зіграв Аль Пачіно, та низку інших родичів виставили «головорізами, неосвіченими та безтактовними», приписуючи героям та подіям такий тон і ставлення, яких ніколи не було в реальному житті.