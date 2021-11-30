«Это очень обидно». Наследники модного дома Gucci раскритиковали фильм «Дом Гуччи»

Наследники итальянского модного дома Gucci подвергли критике фильм «Дом Гуччи» за то, что членов их семьи изобразили «невеждами».
Об этом говорится в письме, которое опубликовало итальянское информагентство ANSA.
«Семья оставляет за собой право выступать с любой инициативой, чтобы защитить свое имя и имидж, а также своих близких», — говорится в письме.
Они добавили, что Альдо Гуччи, чью роль сыграл Аль Пачино, и ряд других родственников выставили «головорезами, невежественными и бестактными», приписывая героям и событиям такой тон и отношение, которых никогда не было в реальной жизни.
«Это очень больно с человеческой точки зрения и оскорбительно для наследия, на котором сегодня построен бренд», — считают члены семьи Гуччи.
Они заявили, что больше всего их оскорбило позиционирование Патриции Реджани, которую «не только в фильме, но и актеры в своих заявлениях, изображают как жертву, пытающуюся выжить в мужской и шовинистической корпоративной культуре».
- С 90-х годов семья Гуччи не связана с домом моды, поскольку владельцем бренда является французская группа Kering. Семья не подала никаких исков против режиссеров фильма и его продюсеров.