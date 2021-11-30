«Это очень обидно». Наследники модного дома Gucci раскритиковали фильм «Дом Гуччи»

Наследники итальянского модного дома Gucci подвергли критике фильм «Дом Гуччи» за то, что членов их семьи изобразили «невеждами».

Об этом говорится в письме, которое опубликовало итальянское информагентство ANSA.

«Семья оставляет за собой право выступать с любой инициативой, чтобы защитить свое имя и имидж, а также своих близких», — говорится в письме.

Они добавили, что Альдо Гуччи, чью роль сыграл Аль Пачино, и ряд других родственников выставили «головорезами, невежественными и бестактными», приписывая героям и событиям такой тон и отношение, которых никогда не было в реальной жизни.