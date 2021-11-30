Кремль: Транзит газу через Україну після 2024 року продовжать, якщо будуть покупці

У Кремлі умовою продовження транзиту газу через Україну після 2024 року назвали наявність покупців на це паливо.

Про це заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков, передають РИА Новости.

«Я хочу лише нагадати заяву президента Путіна про те, що для того, щоби щось транзитувати, потрібно це продати, потрібно мати кінцевих покупців у Європі, для кого здійснюватиметься цей транзит у результаті», — відповів Пєсков на прохання прокоментувати слова голови компанії «Нафтогаз України» Юрія Вітренка про те, що РФ не хоче вести відповідні переговори.

Пєсков заявив, що питання «транзитних справ» слід адресувати «Газпрому». За його словами, «поки що «Газпром» не визначився» щодо лінії транзиту.