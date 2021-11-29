Міністр культури Олександр Ткаченко «передумав» йти у відставку

Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що міністр культури Олександр Ткаченко після розмови з премʼєр-міністром України Денисом Шмигалем передумав йти у відставку.

Про це Арахамія заявив за підсумками засідання фракції.

«Завдяки пану Ткаченку, пану прем'єру… вони поспілкувалися, знайшли точки порозуміння, і ця історія залишилася тільки в медіапросторі», — пояснив він.