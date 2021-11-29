Міністр культури Олександр Ткаченко «передумав» йти у відставку

Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що міністр культури Олександр Ткаченко після розмови з премʼєр-міністром України Денисом Шмигалем передумав йти у відставку.
Про це Арахамія заявив за підсумками засідання фракції.
«Завдяки пану Ткаченку, пану прем'єру… вони поспілкувалися, знайшли точки порозуміння, і ця історія залишилася тільки в медіапросторі», — пояснив він.
- Міністр культури Олександр Ткаченко вранці 11 листопада написав заяву на звільнення. Серед причин він назвав відділення Держкіно від Мінкультури — мовляв, уряд ухвалив таке рішення без погодження з міністерством. Ткаченко наголосив, що це не єдине рішення, з яким він не згоден, зокрема, він навів приклад про створення Держслужби та Держінспекції з охорони культурної спадщини.
- Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що Держкіно забрали у Міністерства культури для «посилення напрямку». Він підтвердив, що зроблено було це з ініціативи Кабміну.