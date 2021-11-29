Министр культуры Александр Ткаченко «передумал» уходить в отставку

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что министр культуры Александр Ткаченко после разговора с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем передумал уходить в отставку.

Об этом Арахамия заявил по итогам заседания фракции.

«Благодаря господину Ткаченко, господину премьеру… они пообщались, нашли точки взаимопонимания, и эта история осталась только в медиапространстве», — объяснил он.