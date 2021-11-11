Министр культуры Александр Ткаченко официально подал в отставку

Министр культуры Александр Ткаченко утром 11 ноября написал заявление об увольнении.

Информацию об этом чиновник подтвердил на своей странице в Facebook.

Среди причин он назвал отделение Госкино от Минкультуры, мол, правительство приняло такое решение без согласования министерства.

«Забрать Госкино у Министерства культуры и информполитики и передать его в управление Кабмина — нелогично. Это как забрать у компании транспортный отдел и передать его в управление совету директоров. Такие стиль и подходы к управлению процессами меня удивляют — не мой концепт и ценности», — отметил Ткаченко.

Он подчеркнул, что это не единственное решение с которым он не согласен, в частности, Ткаченко привел пример о создании Госслужбы и Госинспекции по охране культурного наследия.

«После этого через несколько месяцев министерство получило письмо от премьера об отзыве нашего представления на создание этих институтов. Наполнение операционным функционалом Госискусств также блокировалось. Пишут, что передача Госкино стала для меня последней каплей. Тогда напомню о предпоследней — не менее болезненной. Бюджет на культуру-2022. И характер обсуждения и финальная сумма для меня неприемлемы», – добавил министр.