Министр культуры Александр Ткаченко уйдет в отставку

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко подаст заявление о своей отставке председателю Верховной Рады.

Информацию «Бабелю» подтвердили источники в окружении министра, но деталей не уточнили.

«Украинская правда» со ссылкой на свои источники пишет, что Ткаченко подаст заявление 11 ноября из-за принятого на сегодняшнем заседании решения правительства об отделении Государственного агентства по вопросам кино от Минкультуры, что стало «последней каплей» для министра.

Кабмин якобы с подачи Офиса президента и без согласования с Минкультуры хочет сделать Госкино министерством, поскольку Госкино не может оставаться в статусе центрального органа исполнительной власти. Ткаченко выступал против и был недоволен тем, что с февраля этого года до сих пор не утвердили создание Госинспекции и Госслужбы охраны культурного наследия.

Александр Ткаченко занимает должность с июня 2020 года.