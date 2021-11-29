Шотландія у 2023 році знову проведе референдум про вихід із Великої Британії

Лідерка Шотландії, перший міністр Нікола Стерджен заявила, що в 2022 році знову ініціює процес референдуму за вихід зі складу Великої Британії. Сам референдум планують провести у 2023 році.

Про це пише The Associated Press.

«Протягом наступного року я ініціюю процес, необхідний для проведення референдуму до кінця 2023 року», — заявила вона.

Також Стерджен підкреслила, що її партія надасть нові аргументи на користь незалежності Шотландії.

Попередній референдум провели у 2014 році — тоді 55% шотландців виступили проти незалежності. Однак після виходу Великої Британії з ЄС ці позиції дещо похитнулись. Зокрема, 62% шотландців тоді голосували за те, щоб залишитися у складі Євросоюзу. Тепер Стерджен зазначає, що Шотландію вивели з ЄС проти її волі.

Також референдум має погодити прем’єр Британії Борис Джонсон, однак він неодноразово заявляв, що не буде цього робити. Це може спричинити судові позови до британського уряду з боку шотландської влади.