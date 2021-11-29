Tesla відмовилася від €1,1 мільярда допомоги ЄС на будівництво заводу в Німеччині — Маск проти будь-яких субсидій

Компанія Tesla відмовилася від державної допомоги для будівництва заводу з виробництва акумуляторів неподалік Берліну, оскільки її генеральний директор Ілон Маск заявив, що виробник електромобілів виступає проти всіх субсидій.

Про це пише Reuters.

Європейський Союз у січні схвалив план, який включав надання державної допомоги компаніям Tesla, BMW та іншим автовиробникам для підтримки виробництва акумуляторів для електромобілів. Вона також була спрямована на скорочення імпорту із Китаю. Tesla мала отримати €1,14 мільярда.

«Скасування всіх субсидій завжди було позицією Tesla. Але це має містити й величезні субсидії для нафти та газу. З якоїсь причини уряди не хочуть цього робити…» — написав Маск.

За оцінками Міністерства економіки Німеччини, сама Tesla інвестує €5 мільярдів у завод із виробництва акумуляторів. Повідомляється, що нещодавно завершився останній раунд онлайн-консультацій з громадськістю з питань екологічної безпеки будівництва заводу, а Маск повідомив, що сподівається офіційно розпочати виробництво автомобілів і акумуляторів Tesla до кінця року.